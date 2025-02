GIUBILEO 2025: SCHEMA CONVENZIONE CON IL VATICANO PER EVENTI IN ABRUZZO

L’AQUILA – Per il Giubileo 2025 Regione Abruzzo e Città del Vaticano procederanno assieme nella realizzazione di eventi giubilari sul territorio regionale. È quanto stabilisce lo schema di convenzione che la Giunta regionale ha approvato su proposta dell’assessore alla Cultura Roberto Santangelo che verrà sottoscritta nei prossimi giorni con i vertici del Dicastero per l’Evangelizzazione che, su decisione di Papa Francesco, si occupa della gestione e organizzazione del Giubileo 2025.

“L’intesa con la struttura del Vaticano – spiega in una nota l’assessore Roberto Santangelo – ha l’obiettivo di portare concretamente in terra d’Abruzzo il Giubileo 2025. Le iniziative che andremo ad organizzare avranno la supervisione del Dicastero che in questo modo autorizzerà l’uso del logo ufficiale del Giubileo quale elemento di riconoscimento dell’evento religioso. Il senso e il valore di un evento di portata storica non potevano essere ignorati in una regione che è stata terra del primo Giubileo della storia e che anche per questo vuole avviare con il Dicastero per l’Evangelizzazione una collaborazione che esalti i valori religiosi, culturali e solidaristici del messaggio giubilare”. L’imminente intesa sul Giubileo 2025 in Abruzzo rappresenta l’approdo naturale di un percorso partito nell’ultimo trimestre del 2024 quando, proprio su iniziativa dell’assessore Santangelo, è stato approvato e portato a termine un programma di avvicinamento all’evento religioso che ha previsto concerti, incontri culturali e religiosi su tutto il territorio regionale.