GIUBILEO: APPROVATA PROPOSTA DI DELIBERA SU PROTOCOLLO D’INTESA ROMA-L’AQUILA

ROMA – “Oggi in consiglio comunale abbiamo approvato la proposta di delibera che ho presentato e che prevede un Protocollo d’Intesa tra Roma e la città dell’Aquila per saldare il legame profondo tra le due città attraverso iniziative culturali, turistiche e di mobilità sostenibile, in vista del Giubileo e dei prossimi anni”.

Lo comunica, in una nota, Dario Nanni, consigliere comunale e presidente della Commissione Capitolina Giubileo.

“L’atto approvato oggi in aula – spiega – contiene linee di indirizzo finalizzate a promuovere iniziative turistiche e culturali sia a Roma che all’Aquila, alla valorizzazione del paesaggio rurale e del patrimonio artistico, culturale ed architettonico di entrambe le città e al potenziamento dei collegamenti tra i due territori con misure di mobilità sostenibile”.

“Ringrazio la delegazione del capoluogo abruzzese composta dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dall’assessora Ersilia Lancia e dal consigliere comunale Daniele Ferella oggi presente in aula. Questo atto vuole essere un modo per rafforzare questo rapporto storico ma anche un riconoscimento alla città dell’Aquila per il grande esempio di resilienza che ha dimostrato dopo il tragico evento del terremoto del 2009″.

“Ricordo che la città dell’Aquila è il capoluogo di regione più vicino a Roma e che proprio questa vicinanza rappresenta il primo importante legame tra i due territori anche per aver favorito nel tempo gli spostamenti di oltre 300.000 abruzzesi a Roma e i flussi turistici tra le due città. Ma L’Aquila è anche la città del rito della Perdonanza Celestiniana che si celebra ogni anno ad agosto nel capoluogo abruzzese, istituito da Papa Celestino V e precursore del primo Giubileo della storia, oltre ad essere stata definita nel 2022 da Papa Francesco come la capitale del perdono, della pace e della riconciliazione”.

“Ed è proprio in occasione del Giubileo che si sta celebrando quest’anno nella città di Roma che questo legame spirituale e religioso tra le due città si rafforza ulteriormente e può diventare una concreta opportunità per organizzare iniziative culturali, religiose ed artistiche condivise.

Roma e L’Aquila – osserva – hanno in comune anche un patrimonio storico, culturale ed architettonico di inestimabile valore, tanto che L’Aquila ha ricevuto la nomina di Capitale italiana della Cultura 2026, motivo in più per promuovere iniziative ed eventi per tutto il periodo del Giubileo 2025 e per tutto il 2026 a testimonianza di una sinergia comune per la promozione condivisa del patrimonio artistico e culturale delle due città”.

“Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza che hanno approvato questa proposta ed il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per essere intervenuto in aula e per la condivisione di questo atto, che verrà discusso e votato anche dal consiglio comunale del capoluogo abruzzese – conclude Nanni – per poi iniziare con l’attuazione di questa importante collaborazione tra Roma e l’Aquila in funzione del Giubileo e per i prossimi anni per valorizzare i due territori e rafforzare il connubio storico, culturale e spirituale tra le due città”.