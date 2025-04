GIUBILEO: “CAMMINO MARIANO DEI MARSI”, LA PRESENTAZIONE IN CAMPIDOGLIO

ROMA – “Un itinerario, inaugurato lo scorso 8 dicembre in occasione dell’apertura dell’Anno Santo, che attraversa i luoghi naturali e religiosi più significativi della Marsica occidentale, terra ricca di storia e bellezze naturali. Un percorso di fede e di scoperta che si propone di offrire ai pellegrini e ai visitatori l’opportunità di immergersi nella spiritualità e nella cultura di questa terra, in un’esperienza di cammino che coniuga la dimensione religiosa con la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale e la promozione dei valori della sostenibilità e della mobilità dolce”.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale di Roma e presidente della Commissione Giubileo, annuncia per domani, giovedì 3 aprile, dalle ore 10 presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, la presentazione del “Cammino Mariano dei Marsi”, un progetto di valorizzazione territoriale e religiosa della regione abruzzese della Marsica in occasione del Giubileo.

Oltre a Nanni saranno presenti Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie (L’Aquila), da dove parte e torna il Cammino Mariano dei Marsi, che ha voluto fortemente questo progetto, Sergio Rozzi, ideatore del cammino, Marco Bissone, presidente Uncem, Rosanna Mazzia, presidente Borghi Autentici d’Italia, Padre Emiliano Antenucci del santuario Madonna del silenzio, diversi sindaci e amministratori locali dei territori dove farà tappa il cammino e tanti altri esponenti religiosi e della società civile interessati alla valorizzazione del territorio.

“L’evento di domani sarà l’occasione per presentare questo percorso – conclude Nanni – le sue tappe, i luoghi di interesse e le diverse iniziative, ma anche per approfondire il legame del Cammino con il Giubileo e le sue finalità”.