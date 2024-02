GIUBILEO: DEL BEATO, “ASSE ROMA-L’AQUILA GRANDE OPPORTUNITA’, AL LAVORO PER MAGGIORI FINANZIAMENTI”

L’AQUILA – “Una grande opportunità per L’Aquila e per tutto l’Abruzzo la mozione approvata per l’asse tra Roma e il capoluogo regionale con l’organizzazione di iniziative ed eventi in occasione del Giubileo 2025. Un ulteriore riconoscimento per il rito della Perdonanza Celestiniana, che vogliamo contribuire a far crescere attraverso lo stanziamento di maggiori risorse dalla Regione per un evento religioso e culturale sempre più attrattivo”.

Così Tiziana Del Beato, candidata con FdI alle elezioni regionali in programma a marzo in Abruzzo, consigliere al Comune dell’Aquila e componente della Commissione Bilancio e Programmazione presieduta dal consigliere di FdI Livio Vittorini.

Nei giorni scorsi alla riunione della Commissione ha partecipato, oltre all’assessore al Turismo Ersilia Lancia, anche Dario Nanni, consigliere comunale e presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025, ricordando che L’Aquila, definita nel 2022 da Papa Francesco – in occasione dell’apertura della Porta Santa che ha richiamato migliaia di fedeli in città – come la capitale del perdono, della pace e della riconciliazione e il capoluogo di provincia più vicino a Roma e che le due città, oltre ad avere in comune un patrimonio architettonico di inestimabile valore, condividono un importante legame storico, culturale e spirituale.

“Per la nostra città e nella consapevolezza che proprio qui da oltre 700 anni viene celebrato il primo Giubileo della storia – osserva Del Beato – occorre continuare a tutelare le importanti tradizioni di cui dobbiamo essere orgogliosi custodi, percorrendo al contempo sempre nuove strade per valorizzare il nostro inestimabile patrimonio culturale immateriale dell’umanità”.

“A tal proposito – aggiunge Del Beato – sarà mia intenzione, qualora eletta in Regione, farmi promotrice di provvedimenti per destinare ulteriori fondi, che possano costituire una svolta nell’organizzazione delle numerose iniziative che ormai da anni contribuiscono a rendere la Perdonanza un evento sempre più apprezzato e seguito da ogni parte del mondo, richiamando sempre più visitatori e turisti non solo nell’Aquilano ma nell’intera regione, a testimonianza del grande valore della Perdonanza Celestiniana per l’intero Abruzzo”.