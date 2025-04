GIUBILEO: IL CAMMINO MARIANO DEI MARSI, “TRA BORGHI STORICI, RISERVE E PERCORSI ARCHEOLOGICI”

ROMA – Tappe che ripercorrono i principali luoghi di fede mariana della marsica occidentale dando l’opportunità ai pellegrini e a chiunque voglia percorrerlo di attraversare borghi storici, riserve naturali e percorsi archeologici.

Oggi nella sala del Carroccio, in Campidoglio a Roma, insieme al sindaco di Sante Marie (L’Aquila) Lorenzo Berardinetti e a diversi sindaci ed amministratori di comuni marsicani è stato presentato il Cammino Mariano dei Marsi, un percorso per la valorizzazione naturalistica e religiosa della marsica.

In una nota Dario Nanni, presidente della Commissione Giubileo e Presidente dell’Associazione Abruzzese di Roma, spiega: “Un progetto importante che coniuga valori storico culturali e religiosi e che attraverso forme di sostenibilità e mobilità dolce promuove e incentiva le bellezze di un territorio ad un’ora da Roma”.

“L’evento di oggi, molto partecipato, è stato un’occasione per discutere delle potenzialità del cammino, che non solo promuove il turismo religioso, ma rappresenta anche un punto di incontro per persone di diverse culture e tradizioni, unendo il desiderio di fede con l’amore per il territorio”.

“Un’iniziativa importante per promuovere le bellezze e le eccellenze dell’Abruzzo e il legame spirituale, territoriale e culturale che esiste tra questa regione e la città di Roma. Ringrazio il sindaco Berardinetti per l’incontro di oggi – conclude Nanni – ma anche per la passione e la dedizione con la quale porta avanti queste iniziative per promuovere il proprio territorio attraendo turismo sostenibile attraverso forme di mobilità dolce e che valorizzano anche il patrimonio paesaggistico, culturale e architettonico”.