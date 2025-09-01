GIUBILEO L’AQUILA: MUNDA ORGANIZZA IL 5 SETTEMBRE UNA VISITA AL PARCO ARCHEOLOGICO DI AMITERNUM

L’AQUILA – Dal mese di aprile, in occasione del Giubileo 2025, il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila ha avviato una programmazione annuale di visite guidate tematiche, che permetterà ai visitatori di scoprire ogni mese un itinerario diverso di visita, ispirato ai grandi temi del Sacro, e di conoscere il patrimonio archeologico e storico-artistico del Museo.

Il 5 settembre alle 9 nel Teatro del Parco archeologico di Amiternum si svolgerà una visita guidata tematica dedicata a Il territorio del martire San Vittorino. Nell’anno dedicato al Giubileo della Speranza, il MuNDA propone nel mese di settembre un itinerario di visita organizzato in collaborazione con l’associazione Archeoclub d’Italia sede L’Aquila, la sottosezione Alta Valle dell’Aterno del CAI dell’Aquila e la Parrocchia di San Michele arcangelo di San Vittorino.

La visita inizia nel Teatro di Amiternum, che si iniziò a costruire a est dell’antica via Caecilia tra il 50 e il 25 a.C. e rimase in funzione fino alla metà del IV secolo d.C. e prosegue, per un breve tratto della durata di 30’ circa del Cammino dei Monti e dei Santi, fino alle catacombe paleocristiane che si trovano nei sotterranei della chiesa di S. Michele Arcangelo di S. Vittorino, il cui martirio è da ricondurre al III o all’inizio del IV secolo, quando si verificarono le ultime persecuzioni dei cristiani. La visita guidata e l’ingresso al Parco archeologico di Amiternum sono gratuiti. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mn-abr.servizieducativi@cultura.gov.it.

Le visite guidate presenti nel catalogo delle visite organizzate per il Giubileo 2025 La visita guidata delle ore 11 alle catacombe di San Vittorino ha una tariffa di ingresso pari a € 8,00. Orari di apertura del Parco archeologico di Amiternum:| 5 settembreTeatro e Anfiteatro del Parco archeologico di Amiternum ore 8.30 – 13.30.