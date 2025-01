GIUBILEO: NANNI, L’11 FEBBRAIO IN AULA DELIBERA SU PROTOCOLLO ROMA-L’AQUILA

ROMA – “Il prossimo 11 febbraio in consiglio comunale discuteremo la delibera che ho presentato che prevede un protocollo d’intesa tra Roma e la città dell’Aquila per promuovere il rapporto tra le due città attraverso iniziative, attività e progetti condivisi”.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e presidente della Commissione Giubileo ieri durante l’iniziativa “Dalla Perdonanza di Celestino V al Giubileo di Papa Francesco” promossa dall’Associazione Abruzzese di Roma.

L’evento di ieri – a cui hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore alla Cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, la professoressa dell’Università La Sapienza Sandra Leonardi e il giornalista Angelo De Nicola – è stata anche l’occasione per ripercorrere le origini storiche del Giubileo e per approfondire i legami di questo importante evento spirituale con l’Abruzzo, la Città dell’Aquila e la Perdonanza Celestiniana.

“Quella di ieri è stata una delle tante iniziative che come Associazione Abruzzese di Roma stiamo organizzando per promuovere le eccellenze e le bellezze abruzzesi e il connubio secolare che esiste tra l’Abruzzo e la città di Roma che non ha solo natura spirituale ma anche territoriale, culturale e storica”.

“Il prossimo appuntamento sarà quello dell’11 febbraio quando in aula Giulio Cesare sarà presentata la delibera che ho presentato per stipulare un protocollo d’intesa tra la città di Roma e la citta dell’Aquila finalizzato a promuovere e ad organizzare eventi ed iniziative in entrambi i territori durante il Giubileo e in previsione del 2026 quando L’Aquila sarà Capitale italiana della Cultura e per le celebrazioni dell’anno francescano, anniversario dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi”, conclude Nanni.