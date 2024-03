GIUBILEO: NANNI, “ORA ASSE ROMA-L’AQUILA, CAPITALE ANNO SANTO E CAPITALE DELLA CULTURA”

ROMA – “Accolgo con grande soddisfazione la proclamazione della città dell’Aquila come Capitale italiana della Cultura 2026”.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e presidente della commissione speciale Giubileo 2025.

“Ritengo che questa nomina oltre a essere un’occasione di crescita straordinaria per la città – aggiunge – sia un motivo ulteriore per coinvolgerla in eventi e iniziative con la città di Roma in occasione del Giubileo, così come previsto dall’atto che ho presentato e che è stato approvato lo scorso febbraio in Consiglio Comunale”.

“Ricordo che L’Aquila, definita nel 2022 da Papa Francesco come la capitale del perdono, della pace e della riconciliazione è il capoluogo più vicino a Roma, e condivide con la Capitale un profondo legame storico, culturale e spirituale che fonda le sue radici nel rito della Perdonanza Celestiniana, precursore del primo grande Giubileo della storia nel 1300″.

“Per queste ragioni – conclude Nanni – creare un asse tra Roma e L’Aquila, con l’organizzazione di eventi e iniziative culturali che permettano ai turisti e ai pellegrini che arriveranno per il Giubileo di visitare e godere del patrimonio artistico culturale di entrambe le città, una la Capitale d’Italia e l’altra la Capitale della Cultura 2026, è un’occasione straordinaria che non possiamo assolutamente perdere”.