GIUBILEO: PEZZOPANE, “NON PERDIAMO OCCASIONE, PROGRAMMAZIONE PER FUTURO DELL’ABRUZZO E DELL’AQUILA”

L’AQUILA – “L’Aquila non si può permettere di perdere straordinarie occasioni come purtroppo è accaduto con l’Anno del Perdono donato da Papa Francesco il 28 agosto 2022, vissuto con indifferenza e senza programmazione delle misure necessarie a fare del brand ‘L’Aquila capitale del Perdono’ un messaggio universale al mondo intero”.

Così, in una nota, la consigliera Pd al Comune dell’Aquila Stefania Pezzopane: “sul Giubileo 2025 siamo tornati questa mattina in Prima commissione consiliare con ospiti importanti: il nunzio apostolico monsignor Orlando Antonini ed il giornalista e scrittore Angelo De Nicola grazie ad una specifica richiesta a mia prima firma e sottoscritta da tutte le opposizioni”.

“Abbiamo voluto anche un confronto con la Regione – aggiunge – che si è detta disponibile a sostenere queste occasioni, ma ha mostrato un ritardo gravissimo, a pochi mesi dall’inizio dell’anno Giubilare, il sottosegretario Umberto De Annuntiis non ha saputo darci notizia di nessun atto amministrativo già approvato e soprattutto non ci sono ancora accordi con la regione Lazio per la gestione dei flussi turistici. Ho segnalato alla regione che c’è, tra le altre, una cosa urgentissima da fare: ripristinare ed aumentare le corse bus tra Roma e L’Aquila che dal primo luglio sono ulteriormente diminuite”.

“Sono comunque soddisfatta dell’iniziativa assunta e con i colleghi consiglieri della minoranza Paolo Romano, Alessandro Tomassoni e Lorenzo Rotellini questa mattina abbiamo fatto osservazioni e puntuali proposte. In particolare voglio ringraziare il Nunzio Apostolico Orlando Antonini ed il giornalista Angelo De Nicola per gli interventi ricchissimi, articolati e propositivi. È emersa l’urgenza di una vera programmazione e di un grande e plurale partecipazione per recuperare il tempo perduto finora”.

“Sono state riproposte emergenze sia per la logistica e l’accoglienza in particolare della Basilica e di tutta l’area di Collemaggio: servizi igienici, punto informativo, la Casa del Pellegrino per l’accoglienza del turismo religioso. Ma anche di una maggiore valorizzazione storica, civile e religiosa della figura di Celestino, la vera star della Perdonanza, troppo offuscata da una programmazione di meri spettacoli che non escono dall’ordinario. Rammarico abbiamo espresso per la mancata attuazione dell’odg a prima firma Pezzopane, diventato unitario con la firma del presidente Livio Vittorini che però è ancora praticamente disatteso. Abbiamo chiesto alla giunta ed all’assessora Ersilia Lancia di accelerare sugli impegni assunti e di utilizzare le tante competenze di cui la città dispone a partire dai presenti oggi in commissione”.

“Attendiamo atti e delibere su cui confrontarci – continua – e abbiamo chiesto al presidente Vittorini, sempre disponibile, di tenere un’altra commissione con la Provincia per approfondire la destinazione degli immobili di sua proprietà (convento, ex conservatorio, parco della Transumanza) e con la Curia per conoscere la programmazione verso il Giubileo 2025. Il Comune di Roma aveva dato ampia disponibilità a collaborare, attraverso la presenza del Presidente della commissione giubilare Dario Nanni, abbiamo quindi sollecitato il sindaco ad attivare rapporti proficui con il Comune di Roma, per tale obiettivo ci siamo resi disponibili fin da luglio 2022.

“Pronti sempre a collaborare per il bene dell’Aquila, ma senza sconti. È possibile spendere 37 milioni per palchi, concerti, ed ogni sfizio, mentre non si riesce ancora a realizzare bagni pubblici e servizi informativi e di accoglienza nel luogo più bello e più simbolico d’Abruzzo? Non è possibile e fa perdere credibilità. Perciò sulle priorità e sulla strategia generale individuate continueremo ad intervenire”, chiosa Pezzopane.