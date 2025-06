GIUDICE MOLISANA MORTA NELLE MARCHE: ESUMATO IL CORPO PER L’AUTOPSIA, INDAGA PROCURA AQUILA

CAMPOBASSO- E’ stato riesumato questa mattina, nel cimitero di Riccia (Campobasso), il corpo della giudice molisana Francesca Ercolini. La salma dellla donna subito dopo è stata trasferita a Roma dove sabato prossimo si terrà l’autopsia nell’ambito della nuova inchiesta sulla morte della signora, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. La decisione di riesumare il corpo era stata presa nel corso dell’udienza che si era tenuta all’Aquila il mese scorso.

Il giudice per le indagini preliminari ha affidato l’incarico per effettuare la nuova autopsia al medico legale Vittorio Fineschi e ad altri due esperti. L’esame sarà effettuato all’Umberto Primo di Roma. Il giudice ha anche affidato al Ris di Roma l’incarico di simulare la scena della morte della donna e quella del successivo ritrovamento del corpo. Nell’inchiesta in corso ci sono sei indagati.

La vicenda non ha nulla a che spartire con L’Aquila visto che è successa in altra regione ma se ne occupa la procura del capoluogo d’Abruzzo visto che per competenza per materia tratta le indagini che riguardano i magistrati molisani.