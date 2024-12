GIUDICE REINTEGRA OPERAIA LICENZIATA DA STELLANTIS AD ATESSA: ESULTANO I COBAS

ATESSA- “In un momento storico disseminato di guerre, di crescente disoccupazione, precarietà ed impoverimento per il movimento operaio non è una fatalità se ogni giorno assistiamo al bollettino crescente degli omicidi bianchi, una intollerabile guerra civile dai costi collettivi e dagli effetti collaterali incommensurabili”. Lo si legge in una nota dei Cobas che continua con un annuncio.

“In questo contesto abbiamo ottenuto e condividiamo volentieri una bella vittoria, un’operaia Francesca Felice, rappresentante e militante del sindacalismo autorganizzato SLAI Cobas, licenziata dalla multinazionale Stellantis Europe di Atessa (Chieti) è stata assolta e reintegrata, con la sentenza emessa dal giudice del lavoro di Lanciano (Chieti) in data 10/12/24, che sancisce l’illegittimità e pretestuosità delle motivazioni aziendali”.

“Contenti e sollevati per il risultato ottenuto contro la repressiva e discriminante disposizione aziendale,continueremo con la coerenza che ci ha sempre contraddistinto e con la consapevolezza che nessuno può salvarsi da solo. La coscienza di classe, la solidarietà e la lotta collettiva continueranno ad essere gli unici strumenti concreti per difendere e tutelare le nostre condizioni lavorative, economiche e sociali in futuro”.