GIUDICE TROVATA MORTA IN CASA: IL MARITO INDAGATO PER MALTRATTAMENTI

L’AQUILA – L’avvocato Lorenzo Ruggeri, di 56 anni, è indagato dalla procura dell’Aquila per maltrattamenti ai danni di Francesca Ercolini, pesarese di 51 anni, già presidente della Seconda sezione civile al tribunale di Ancona.

Il corpo della giudice era stato rinvenuto il 26 dicembre del 2022 in casa dal marito e dal figlio, oggi adolescente. Essendo coinvolto un magistrato delle Marche, la competenza territoriale è quella appunto del capoluogo di regione dell’Abruzzo.

Secondo le ipotesi iniziali dell’accusa, il noto avvocato pesarese, conosciuto anche negli ambienti dell’associazionismo, avrebbe sottoposto la donna “a una vita non conforme alla normale esistenza”, tra umiliazioni e mortificazioni.

La gestione del fascicolo è stata caratterizzata da uno scontro duro di vedute tra il pm originariamente titolare, che aveva richiesto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico dell’uomo per sei diversi inquinamenti delle prove, e l’ex procuratore capo dell’Aquila che si era opposto. Il fascicolo è stato riassegnato per la definizione ad un altro pm della procura abruzzese e della vicenda è stato informato anche il Csm.