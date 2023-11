GIULIA: UN MINUTO DI SILENZIO IN CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO. RACCOGLIMENTO ANCHE PER PASSERI

L’AQUILA- L’odierna seduta del consiglio regionale, in corso di svolgimento all’Aquila, è stata aperta osservando un minuto di silenzio e raccoglimento alla memoria della giovane Giulia Cecchettgin, uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta poi fermato in Germania ed ora in attesa di essere estradato in Italia.

Il minuto di silenzio è stato dedicato anche alla memoria dell’ex consigliere ad assessore del Pd Bruno Passeri, scomparso a 74 anni dopo una lunga malattia. Dopo interpellanze e interrogazioni, il Consiglio sta affrontando l’esame della riforma urbanistica, provvedimento di competenza dell’assessore regionale Nicola Campitelli, ex Lega, passato recentemente a Fdi.