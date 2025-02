GIULIANOVA: 200 STUDENTI E ASPIRANTI LAVORATORI A COLLOQUIO CON GLI OPERATORI TURISTICI

TERAMO – Grande successo dell’iniziativa Fipe Talent Day, il roadshow organizzato daalla Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici Esercizi, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e dare una nuova spinta all’occupazione nel mondo della ristorazione. Oltre 200 gli studenti abruzzesi e i giovani in cerca di lavoro che hanno preso parte alla tappa teramana della manifestazione, che si è svolta questa mattina, al Gran Hotel Don Juan sul Lungomare Zara, a Giulianova (Teramo).

“Un appuntamento fondamentale per lo sviluppo presente e futuro di un comparto chiave per il Paese, nonché uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy e del nostro Abruzzo. L’intento è stato quello di promuovere il mercato del lavoro del futuro, agevolando il dialogo tra i diversi attori per facilitare l’incontro tra domanda e offerta”, ha dichiarato Giammarco Giovannelli, presidente Confcommercio Teramo a margine dell’evento “al centro della manifestazione, la valorizzazione del “capitale umano” del settore del turismo, dell’accoglienza e della ristorazione, in linea con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, sottoscritto con le altre organizzazioni datoriali e di rappresentanza dei lavoratori, lo scorso 5 giugno”.

Folta la rappresentanza studentesca con 200 ragazzi provenienti dagli istituti alberghieri Iis Crocetti- Cerulli e Iis Di Poppa Rozzi e aspiranti lavoratori che hanno incontrato, in appositi desk predisposti dagli organizzatori dell’evento le imprese del turismo e dei pubblici esercizi per veri e propri colloqui di lavoro. La giornata si è aperta con i saluti del presidente della Confcommercio Teramo, Giammarco Giovannelli, del presidente della Fipe di Teramo, Sesto Bollettini, del presidente dell’Ebtu Abruzzo, Davide Frigelli, dell’assessore alle parti sociali e alla pubblica istruzione, Lidia Albani e del presidente della Camera di commercio Gran sasso d’Italia, Antonella Ballone.

A seguire, gli interventi dei dirigenti scolastici degli istituti Crocetti – Cerulli e Di Poppa e della responsabile commerciale During spa, Federica Bigazzi. Nel corso della mattinata si sono susseguiti i colloqui con le aziende presenti e l’agenzia per il lavoro, During spa.

“Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa e del riscontro, in termini numerici e di partecipazione e di questo ringrazio l’intera struttura della Confcommercio Teramo che ha lavorato per la buona riuscita della manifestazione”, ha detto Giovannelli, “uno dei problemi maggiori del comparto turistico e della ricettività alberghiera è la ricerca di personale qualificato. L’incontro tra domanda e offerta consente alle imprese di mettere in campo la disponibilità occupazionale reale e ai giovani che vogliono accostarsi a questa professione, di trovare terreno fertile e possibilità concrete di lavoro”.

“Un ringraziamento particolare”, ha evidenziato Bollettini, “va a tutte le imprese associate che hanno preso parte all’iniziativa, alle istituzioni presenti e all’ente bilaterale del Turismo Abruzzo. Il Fipe Talent Day ha posto al centro dell’attenzione le esigenze delle attività turistico ricettive, ma anche gli sbocchi professionali che tale comparto può offrire dando, al contempo, agli studenti che si affacciano al mondo del lavoro la consapevolezza delle opportunità che offre il nostro territorio”.