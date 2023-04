GIULIANOVA: 22ENNE ANNUNCIA SUICIDIO PER DELUSIONE D’AMORE, SALVATO DA GENITORI E CARABINIERI

TERAMO – Un ragazzo di ventidue anni di San Benedetto del Tronto, è stato in extremis salvato dai genitori e carabinieri a Giulianova, dalla sua decisione di farla finita, buttandosi sotto un treno, dopo una cocente delusione d’amore.

A salvarlo è stato un messaggio inviato ai genitori nel quale annunciava le sue volontà e soprattutto indicando il posto dove si trovava.

I genitori, come riferisce il quotidiano Il Messaggero, letto il messaggio sul telefonino, si sono precipitati a Giulianova e sono arrivati in zona stazione e grazie all’intervento dei Carabinieri, hanno rintracciato il ragazzo in prossimità del sottopasso di corso Nazario Sauro. Convincendolo a tornare a casa.