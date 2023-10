GIULIANOVA: AGGRESSIONE CON SPRAY E COLTELLO FUORI DA UN LOCALE, DUE ARRESTI

GIULIANOVA – Hanno aggredito un uomo spruzzando spray urticante e colpendolo con diversi fendenti utilizzando un coltello.

Custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio in concorso è il provvedimento emesso della questura della Provincia di Teramo nei confronti di due ragazzi italiani accusati di aver aggredito un uomo presso un locale di Giulianova (Teramo).

Ma non solo, per i due ragazzi anche due provvedimenti di Daspo urbano, con divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici o aperti al pubblico e nelle immediate vicinanze degli stessi locali ricadenti su tutto il territorio provinciale per un periodo di tre anni, e, nei confronti di uno dei due, considerati i numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica ed in materia di stupefacenti ed armi, è stato emesso anche avviso orale del questore.