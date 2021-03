GIULIANOVA, AL VIA CONVENZIONE TRA COMUNE E PROTEZIONE CIVILE

TERAMO – Il Comune di Giulianova e il gruppo locale di volontari di Protezione Civile hanno sottoscritto una convenzione per l’organizzazione delle varie attività di protezione civile quali la prevenzione, soccorso ed assistenza in occasione o previsione di eventi calamitosi come rischio idrogeologico, meteorologico, rischio sismico ed altre situazioni di crisi; attività di formazione e informazione alla popolazione, compreso lo svolgimento di addestramenti e simulazioni emergenziali collettive; collaborazione, con gli organi comunali preposti, per la previsione, mediante lo studio ed il censimento delle aree comunali maggiormente soggette a rischi ed elaborazione di un piano di intervento, con aggiornamenti, del Piano comunale di emergenza.

Con la convenzione il Comune affida al gruppo volontari di Protezione Civile anche la gestione della sede operativa distaccata del centro operativo comunale di Giulianova che si trova nella Casa cantoniera, sulla statale 16.

“Con la firma di questa convenzione rinnoviamo un patto di collaborazione e fiducia con il nostro gruppo volontari di Protezione Civile – dichiara la vice sindaco Lidia Albani – sempre a fianco del nostro Comune e delle altre forze di volontariato. Hanno dimostrato preparazione, altruismo e dedizione che hanno espresso nell’attività di supporto alla comunità in svariate circostanze emergenziali. Dall’inizio della pandemia sono stati sul campo, fornendo informazioni ed assistenza e collaborando con le altre realtà di volontariato del territorio, creando una rete ben organizzata”.