GIULIANOVA: AL VIA I SOGGIORNI ESTIVI ORGANZZATI DALLA LEGA DEL FILO D’ORO

GIULIANOVA – Prendono il via anche per l’estate 2025 i soggiorni estivi della Fondazione Lega del Filo d’Oro, appuntamento annuale dedicato alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, che prevedono tante attività di svago con visite guidate, giochi e attività ricreative, tra bagni al mare o passeggiate in montagna. Un’iniziativa che affonda le radici nella storia stessa della Fondazione: avviati nell’estate del 1964, anno della nascita dell’Ente, i soggiorni estivi rappresentano da oltre sessant’anni un’importante occasione di incontro, socializzazione e conoscenza per chi non vede e non sente: durante queste settimane, gli utenti della Lega del Filo d’Oro, affiancati da volontari e personale qualificato, hanno infatti l’opportunità di fare nuove esperienze, mettersi alla prova nelle proprie autonomie e superare piccoli e grandi ostacoli. Grazie ai soggiorni estivi anche le famiglie possono trovare sollievo sapendo che i loro figli saranno affidati a personale e volontari competenti.

L’obiettivo principale è offrire alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriali l’opportunità di trascorrere momenti piacevoli e di svago in un luogo diverso dalla propria casa, dove sarà possibile incontrare persone provenienti da tutta Italia, stringere legami e amicizie e divertirsi partecipando alle diverse attività ricreative in programma.

“I soggiorni estivi sono tra i momenti più attesi dai nostri utenti e, da oltre 60 anni, rappresentano per noi un appuntamento speciale che rinnoviamo con gioia ed entusiasmo – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro – Uno degli obiettivi dell’Ente è proprio quello di superare l’isolamento e il senso di esclusione che spesso vivono le persone sordocieche e le loro famiglie, favorendo relazioni significative, inclusione e partecipazione attiva alla vita sociale: in questo senso, i soggiorni estivi rappresentano non soltanto un’occasione di svago, ma un’opportunità concreta per i nostri utenti per sperimentarsi in differenti attività e acquisire una maggiore autonomia. Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari: il loro impegno, la loro disponibilità e la loro dedizione rendono tutto questo possibile”.

I soggiorni estivi 2025 della Lega del Filo d’Oro sono articolati in 9 settimane in tre diverse regioni italiane, dal mare alla montagna. Quest’anno, l’iniziativa prenderà il via in Abruzzo, con tre settimane di soggiorno a Giulianova (TE), presso l’Hotel Parco dei Principi dal 7 al 14 giugno, dal 14 al 21 giugno e dal 21 al 28 giugno, rivolti a persone con pluridisabilità psicosensoriale.

Il programma prevede attività di Pet Therapy con l’associazione Zampa Bianca, Watsu – pratica che unisce Shiatsu e i benefici dell’acqua – e una visita speciale alla Fattoria “Il Bruco”, un’occasione per incontrare alcuni animali e cimentarsi in attività e laboratori organizzati dalla struttura. Per ogni settimana è prevista la partecipazione di 15 persone, affiancate da volontari e personale qualificato che garantiscono assistenza costante, accompagnamento e supporto nella comunicazione.

I volontari rappresentano, sin dalla sua costituzione, una componente fondamentale della Lega del Filo d’Oro: con la loro preziosa disponibilità, supportano le persone sordocieche nel vivere momenti di socialità, fare nuove esperienze e relazionarsi con ciò che li circonda. La loro presenza ai soggiorni estivi è necessaria per garantire un rapporto di uno a uno con gli utenti e quindi assistenza costante, accompagnamento e supporto nella comunicazione.