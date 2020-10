GIULIANOVA: AL VIA LAVORI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MONUMENTALE

GIULIANOVA – Sono partiti questa mattina gli interventi di piantumazione delle nuove essenze arboree del Lungomare Monumentale di Giulianova.

L’opera, iniziata dall’ex assessore al verde Federico Taralli, dimessosi nel luglio scorso, è partita questa mattina come si legge in un comunicato, con grande soddisfazione del sindaco Jawn Costantini: “ogni giorno aggiungiamo un tassello in più alla nuova immagine che caratterizzerà Giulianova”.

Un’opera di riqualificazione del Lungomare Zara che si è resa necessaria date le condizioni di salute in cui si trovavano i pitosfori, ormai da molto tempo logorati.

Tuttavia, grazie alla perizia dell’agronomo e all’intervento di un giardiniere si è riusciti a salvare 12 alberi, che sono stati rimossi ed in seguito ripiantati nel giardino della scuola Don Milani, al parco di Colleranesco, alla De Amicis e al Bivio Bellocchio.

I pitosfori ammalorati sono stati sostituiti dai nuovi oleandri già nella prima parte di Lungomare Monumentale.

“Diamo il via oggi ad un’iniziativa che punta alla riqualificazione del Lungomare Monumentale, con l’intento di regalare nuovi scorci naturali e colorati – dichiara il sindaco Jwan Costantini – ogni giorno aggiungiamo un tassello in più alla nuova immagine che caratterizzerà Giulianova, fino a restituirle il ruolo che merita per le sue bellezze, per il paesaggio e la cultura”.

“Siamo soddisfatti di aver iniziato la messa a dimora dei nuovi oleandri ed anche di essere riusciti a salvare, con l’intervento degli esperti, quei pitosfori che potevano essere salvaguardati e ripiantati in altri luoghi della città – dichiara l’assessore al Verde Pubblico Paolo Giorgini – un’opera importante a cui aveva cominciato a lavorare l’ex Assessore Federico Taralli, che ringraziamo per l’impegno e la dedizione”.

Download in PDF©