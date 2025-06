GIULIANOVA: ALCOL, DROGA E AGGRESSIONI AI CARABINIERI, DUE DENUNCE

GIULIANOVA – I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno effettuato nella notte diversi interventi molti dei quali a causa di persone in stato di ebbrezza ovvero sotto l’effetto di stupefacenti che hanno creato disordini nel centro giuliese.

E’ stato dunque denunciato un uomo per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione di domicilio commessi da persona in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. L’uomo che era stato segnalato vagare da circa due ore in stato di escandescenza, verosimilmente per assunzione sostanze stupefacenti, è stato rintracciato alle 4:45 circa in un cortile di un’abitazione della zona dello Splendore.

I militari hanno intimato allo stesso di fermarsi, ma l’uomo ha continuato ad agitarsi, danneggiando la cisterna dietro la quale si era nascosto e tentando di avventarsi contro gli operanti, costringendoli a fare uso dello spray all’oleo resinum capsicum.

Il soggetto dopo una breve colluttazione è stato immobilizzato anche a mezzo delle manette di sicurezza e trasportato da personale del 118 intervenuto sul posto, presso l’ospedale di Giulianova ove è stato ricoverato a seguito del suo forte stato di agitazione. Per l’intervento in questione oltre ai militari del radiomobile sono dovuti intervenire anche i Carabinieri della Stazione di Atri.

E ’stato poi denunciato un uomo per minacce a pubblico ufficiale. Lo stesso, controllato alle ore 2.00 presso la locale stazione ferroviaria è stato condotto in caserma per approfondimenti sulla propria identità. L’uomo giunto negli uffici dell’Arma ha iniziato a minacciare i Carabinieri. Lo stesso è stato trattenuto in caserma fino alla sua completa e compiuta identificazione.