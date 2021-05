GIULIANOVA, APRE IL “BAR SPORT 365” DELLA FAMIGLIA TIBERII: OGGI L’INAUGURAZIONE

GIULIANOVA – Scatta la tanto attesa zona gialla e Giulio Tiberii e i figli Andrea, Matteo e Simone possono legittimamente inaugurare il loro “Bar Sport 365”, in piazza Marà a Giulianova (Teramo), negli spazi della storica pescheria Marà.

Non ci sarà la “Luisona”, come nel capolavoro di Stefano Benni, ma solo prodotti del territorio, di qualità e a filiera cortissima per aperitivi accompagnati da taglieri di salumi abruzzesi, pranzi e cene veloci e da asporto.

A completare l’offerta, il punto vendita ricariche per la piattaforma di scommesse online bsport365.it .

“La nostra è una scommessa, soprattutto in questo periodo di pandemia. Sono però molto fiducioso, sia nella ripresa dell’economia che nella capacità del nostro territorio di accogliere e ‘coccolare’ i turisti e i residenti”, spiega Giulio Tiberii.

E allora a Giulio, Andrea, Matteo e Simone vanno i sinceri auguri di AbruzzoWeb per questa coraggiosa avventura.