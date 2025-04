GIULIANOVA: APRE L’AMBULATORIO DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

GIULIANOVA – Da oggi apre l’ambulatorio di Fisiopatologia respiratoria all’interno della Uoc di Medicina dell’ospedale di Giulianova (Teramo), diretta da Luigino De Berardis. Il servizio, affidato alla dottoressa Stefania Di Sante, sarà aperto ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19, nella palazzina Ovest al sesto piano.

Si eseguono visita pneumologica, spirometria globale, diffusione alveolo capillare, walking test, emogas analisi, test di bronco reversibilità, rinnovo piani terapeutici per ossigeno terapia domiciliare e piani terapeutici per nota 99 (triplice terapia). Per prenotare queste prestazioni bisogna rivolgersi al Cup, ovviamente muniti di prescrizione.

Lo spirometro è stato donato tempo fa dalle segreterie territoriali Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil. Grazie al loro contributo è stato possibile acquistare uno spirometro Vyntus one – Dlco completo di accessori, che adesso viene impiegato per aprire un ambulatorio specifico all’interno della Medicina di Giulianova.