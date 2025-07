GIULIANOVA: ARRESTI DOMICILIARI PER UN ANARCHICO CHE HA LEGAMI CON ALTRE REALTA’ ANTAGONISTE

GIULIANOVA– Nella mattinata odierna, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila nei confronti di un cittadino residente a Giulianova (Teramo), figura di rilievo all’interno di un movimento anarchico attivo nella provincia di Teramo, con legami anche con altre realtà antagoniste presenti sul territorio nazionale.

Il provvedimento rappresenta il risultato di un’intensa e costante attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Teramo, che, in sinergia con personale della DIGOS della Questura di Teramo, hanno documentato numerose violazioni riconducibili al soggetto, confermandone la pericolosità sociale. Grazie alla professionalità e all’impegno delle Forze dell’Ordine, è stato possibile raccogliere elementi fondamentali per giungere all’emissione dell’ordinanza da parte dell’Autorità giudiziaria.

Il soggetto – già sottoposto, in passato, a misure di prevenzione adottate dal Questore di Teramo, è stato condannato in via definitiva per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, commesso, il 21 aprile 2018, a Sulmona (AQ), nel corso di una manifestazione contro la realizzazione del gasdotto “Snam”.Processato dal Tribunale di Sulmona, l’anarchico è stato condannato a 10 mesi di reclusione.

A seguito a un ordine di esecuzione della pena – notificato nell’agosto 2024 dalla Procura di Sulmona – e dopo una prima sospensione, la pena è stata convertita in detenzione domiciliare, anche in considerazione della perdurante pericolosità sociale del soggetto.