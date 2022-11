GIULIANOVA: AVVIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLA STAZIONE FERROVIARIA. OPERE PER 8 MILIONI

GIULIANOVA – Al via i lavori di riqualificazione della stazione di Giulianova, effettuati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Gli interventi rientrano nell’ambito del nuovo Piano Regolatore Generale, che prevede la realizzazione di 2 vani ascensori, della pensilina sul secondo marciapiede, la riqualificazione del sottopasso esistente, l’adeguamento dei marciapiedi di stazione con l’innalzamento all’ altezza di 55 cm, in linea con gli standard europei per i servizi ferroviari metropolitani e per agevolare l’accesso ai treni.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria fra Porto d’Ascoli e Giulianova si svolgerà su un unico binario dalle 21,30 di venerdì 4 novembre alle 04 di lunedì 7 novembre: ciò comporterà modifiche al programma di circolazione dei treni, con limitazioni e variazioni dei tempi di viaggio, sia per i collegamenti della lunga percorrenza che per i regionali.

Nei giorni in cui si svolgeranno gli interventi non sarà possibile effettuare il servizio di assistenza per i Passeggeri a Ridotta Mobilità – curato della Sala Blu RFI di Ancona – a causa delle attività di cantiere all’interno della stazione e in prossimità dei binari che non consentono l’utilizzo del carrello elevatore. Il servizio della Sala Blu sarà ripristinato già da martedì 8 novembre.

I lavori, del valore complessivo di 8 milioni di euro, vedranno impegnate circa 40 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici. Il dettaglio delle modifiche all’offerta è consultabile sul sito di RFI e sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.