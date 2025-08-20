GIULIANOVA: BIMBO DI UN ANNO INGOIA SOSTANZA TOSSICA, INTERVIENE ELISOCCORSO

20 Agosto 2025 21:46

Pescara - Cronaca

PESCARA – Un bambino di un anno è stato ricoverato all’ospedale civile di Pescara dopo aver ingerito accidentalmente una sostanza chimica tossica, probabilmente soda caustica, mentre era in casa, a Giulianova.





Soccorso dai sanitari del 118, il piccolo, che ha riportato una seria irritazione alle vie aeree, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito con l’elisoccorso dalla città della costa teramana a Pescara.

Secondo le prime informazioni il bimbo al momento dei soccorsi era vigile.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. GIULIANOVA: BIMBO DI UN ANNO INGOIA SOSTANZA TOSSICA, INTERVIENE ELISOCCORSO
    PESCARA - Un bambino di un anno è stato ricoverato all'ospedale civile di Pescara dopo aver ingerito accidentalmente una sostanza chimica tossica, pr...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: