GIULIANOVA: BLOCCATO DAI CARABINIERI UN PREGIUDICATO SORPRESO CON UN COLTELLO A SERRAMANICO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – I carabinieri della Stazione di Roseto (Teramo) hanno rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliari un 35enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, dovendo scontare l’intervenuta condanna a mesi 5 e giorni 5 di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila in relazione ai fatti-reato commessi nel 2016.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, hanno controllato, nel centro storico giuliese, nel teramano, un pregiudicato italiano 43enne, il quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di cm 15 di cui 6 di lama. L’arma è stata sequestrata e l’uomo sarà deferito in stato di libertà per la violazione dell’art. 4 delle Legge n. 110 del 1975 in materia di armi.