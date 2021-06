GIULIANOVA – Un cadavere è stato trovato poco fa al largo di Giulianova da alcuni diportisti a bordo di un’imbarcazione. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato dalla guardia costiera e sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

La Procura della Repubblica di Teramo ha aperto un fascicolo e, domani, sarà affidato l’incarico a un medico legale che dovrà eseguire l’ispezione cadaverica e molto probabilmente l’esame del Dna per risalire all’identità della persona che potrebbe essere rimasta in mare per diversi mesi.