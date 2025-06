GIULIANOVA: CAUSA DUE INCIDENTI GUIDANDO IN STATO DI EBBREZZA, FERMATO UN GIOVANE DAI CARABINIERI

GIULIANOVA- Ancora una volta, la prontezza, la professionalità e il senso del dovere dei Carabinieri hanno fatto la differenza: nella tarda serata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giulianova (TE) hanno portato a termine un delicato intervento che ha consentito di identificare e fermare un uomo pericolosamente alla guida sotto l’effetto dell’alcol, coinvolto in ben due incidenti con fuga.

Erano circa le 20:30 quando, nel cuore del centro cittadino, un’autovettura ha provocato due distinti sinistri stradali, urtando prima un veicolo in transito e poi, a breve distanza, un’altra autovettura parcheggiata su una parallela del lungomare. In entrambi i casi il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso né fornire le proprie generalità, aggravando la sua condotta con l’omissione di ogni doverosa informazione.

L’immediata attivazione della pattuglia dell’Arma, già in servizio di controllo del territorio, ha permesso di localizzare il soggetto intorno alle ore 21:00, nella zona di Colleranesco, mentre tentava di occultare il veicolo incidentato. Una vera e propria azione di pronta reazione investigativa, culminata con il fermato identificato come un 34enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine.

Sottoposto ad accertamenti con etilometro in dotazione, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico do oltre un (1) g/l in entrambe le prove. Ha inoltre opposto rifiuto agli esami per l’accertamento dell’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto circa 2 grammi di eroina, immediatamente sequestrata.

Nei suoi confronti sono scattate diverse contestazioni: guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), rifiuto di sottoporsi ad accertamenti (art. 187 C.d.S.), detenzione di stupefacente per uso personale (art. 75 D.P.R. 309/90), fuga dopo incidente con danni (art. 189 C.d.S.), omissione di informazioni alla controparte e momentanea assenza dei documenti di guida. Complessivamente, le sanzioni amministrative ammontano a circa 780 euro, con ritiro della patente di guida e segnalazione alla Prefettura di Teramo per i provvedimenti di competenza.

“L’Arma dei Carabinieri”, si legge in una nota, “si conferma presidio insostituibile di legalità e sicurezza sul territorio: grazie al tempestivo intervento dei militari di Giulianova, è stata evitata una possibile escalation di pericolo per la collettività. Un’azione decisa, coordinata ed efficace che testimonia, ancora una volta, l’alta professionalità e l’impegno quotidiano dell’Arma al servizio dei cittadini”.