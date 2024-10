GIULIANOVA: COLTIVAVA NEL SUO TERRENOI 12 PIANTE DI CANNABIS, ARRESTATO DAI CARABINIERI

GIULIANOVA – Negli scorsi giorni i Carabinieri della Compagnia di Giulianova Teramo) hanno incrementato i servizi di contrasto allo spaccio e all’uso di stupefacenti. Sono stati effettuati molti controlli in luoghi notoriamente frequentati da spacciatori e da consumatori di stupefacente, nonché pubblici esercizi ove c’è un notevole concentramento di giovani indicati da taluni genitori, preoccupati per atteggiamenti sospetti dei figli tali da far desumere che possano far uso di stupefacenti. L’attività è stata eseguita sia da carabinieri in uniforme che in abiti civili. Sono stati controllati diversi soggetti sia dei potenziali acquirenti che potenziali spacciatori lo scopo principale è quello di prevenire tale fenomeno specialmente da non far radicare nei giovanissimi.

Nel corso del servizio a Giulianova:- un uomo è stato arrestato dai Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, perché sorpreso mentre curava nel proprio terreno una serra di cannabis indica composta da 12 piante di circa 2 metri ciascuna con foglie e infiorescenze. Inoltre nello stesso luogo veniva rinvenuto circa un chilogrammo di infiorescenze di “marijuana” già pronta per essere posta sul mercato clandestino. I primi accertamenti hanno confermato che sia gli arbusti che le infiorescenze sono in possesso di principio attivo. Inoltre i medesimi militari in un contesto diverso hanno controllato due giovani che detenevano una piccola quantità ciascuno di “hashish” gli stessi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.

– All’interno di un pubblico esercizio i Carabinieri del NOR hanno trovato un uomo gravato da numerosi precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, lo stesso non poteva trovarsi a Giulianova in quanto destinatario di foglio di via obbligatorio e pertanto è stato allontanato dal territorio comunale e segnalato all’AG.

– I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto una coppia su mandato dell’AG dell’Aquila perché condannati l’uomo a due anni e otto mesi di reclusione e la donna a due anni e tre mesi di reclusione per molteplici episodi di spaccio di stupefacenti avvenuti nell’anno 2018 nel comune di Giulianova;

Nel medesimo servizio sono state deferite due persone per guida senza patente, il primo caso una donna guidava una potente moto nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida, analogamente ad un uomo pizzicato alla guida di una autovettura senza aver conseguito la patente. Ambedue non erano nuovi a tale tipologia di infrazione, infatti la donna aveva commesso analoga infrazione nel 2022 e l’uomo nel 2023.