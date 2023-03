GIULIANOVA: CONTROLLI IN CENTRO STORICO DEI CARABINIERI, DENUNCE E PATENTI RITIRATE

GIULIANOVA – I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno effettuato un servizio preventivo nel centro storico giuliese, esteso anche alle zone residenziali della cittadina rivierasca. Nel corso dell’attività che è stata eseguita dalla locale Stazione Carabinieri, dalle Stazioni contermini e dal Nucleo Radiomobile, sono state controllate le principali arterie stradali, le fermate degli autobus, i luoghi adiacenti alla stazione Ferroviaria, giardini pubblici, ville, parchi ed esercizi pubblici. I Carabinieri hanno eseguito tali servizi con pattuglie a piedi e automontate. Particolare attenzione è stata posta al controllo di soggetti gravati da misure restrittive della libertà personale da scontare presso le proprie abitazioni.

LA NOTA

Nel corso del servizio sono inoltre stati effettuati due arresti e sei denunce a piede libero in dettaglio:

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile traevano in arresto per evasione una donna che sottoposta agli arresti domiciliari per furto non veniva trovata nella propria abitazione. Dopo varie ricerche la donna veniva individuata sulla pubblica via e tratta in arresto veniva ricondotta presso la propria abitazione;

I Carabinieri della locale Stazione traevano in arresto e posto alla detenzione domiciliare un uomo su disposizione del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila. Lo stesso dovrà scontare la pena di mesi 5 per violazioni alla prescrizioni impartite dall’A.G. quando scontava gli arresti domiciliari per furto;

I Carabinieri della Stazione di Pineto, chiamati a intervenire presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Giulianova, ove un utente in stato di agitazione inveiva verbalmente contro i sanitari, denunciavano lo stesso per porto abusivo di arma da taglio. L’uomo controllato e sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di un coltello lungo cm 30;

I Militari del Radiomobile denunciavano due soggetti: uno perché inottemperante al divieto di frequentare esercizi pubblici, infatti lo stesso nonostante il divieto emesso nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Teramo, veniva trovato all’interno di un bar; l’altro per evasione. Quest’ultimo, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per furto, veniva trovato durante il controllo dei Carabinieri in un luogo adiacente al luogo di esecuzione della pena;

Nel corso del controllo sulla circolazione stradale due automobilisti venivano denunciati per guida in stato di ebbrezza perché trovati positivi all’assunzione di bevande alcoliche, accertato mediante etilometro; un altro soggetto per guida senza patente perché mai conseguita. Lo stesso non era nuovo a tale violazione, infatti nell’ultimo anno è già la seconda volta che viene pizzicato dai Carabinieri mentre guida l’autovettura pur essendo sprovvisto di patente di guida.