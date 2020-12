GIULIANOVA: COVID UCCIDE MARCELLO IANNI, RE DEGLI ORGANETTI, UN MESE FA MORTA MOGLIE ANDREINA

GIULIANOVA – Il covid-19 si è portato via Marcello Ianni, 75 anni, lo storico titolare della bottega artigiana di Giulianova che produce da decenni, gli organetti e le fisarmoniche famose in tutto il mondo.

Il mese scorso è morta la moglie Andreina, anche lei vittima del coronavirus. Marcello e Andreina lasciano i figli Armando e Igor con le mogli Elisa e Patrizia, la nipote Martina e i fratelli Luigi e Wladimiro.

Le conduzioni di Marcello di sono aggravate alla vigilia di Natale, dopo oltre iun mese di ricovero. Non sapeva che la moglie era intanto morta. I funerali si svolgeranno oggi nella chiesa di San Flaviano a Giulianova

Messaggio di cordoglio da parte del sindaco Jwan Costantini.

“Siamo davvero addolorati nell’apprendere della prematura scomparsa di Marcello Ianni. Uomo generoso e vero giuliese, che con l’arte artigiana sapeva creare veri capolavori. Gli organetti della famiglia Ianni hanno permesso a Giulianova di entrare in una storia fatta di tradizioni e significato, ma anche di affetti, caratterizzando una delle attività familiari più antiche della nostra città. Sempre insieme, lavorando fianco a fianco, Marcello ed Alfredina, con i figli Igor ed Armando, hanno plasmato alcuni degli organetti più belli ed originali che la tradizione artistica musicale potesse ricordare. Questo temibile virus ha strappato Marcello ed Alfredina all’affetto dei loro cari, in modo spietato ed incomprensibile ma non sarà mai in grado di distruggere un percorso di vita tanto rigoglioso ed appassionato. Siamo sensibilmente vicini alla famiglia Ianni ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Durissime le parole di Elisa Concetto, moglie di Armando, contro chi nega l’esistenza del virus, o ritiene che non si muoia “di” coronavirus ma “con” il coronavirus, altri deliri mentali assortiti.

“A te che credi che il Covid sia solo un’invenzione, vieni da noi e diccelo in faccia che non ci credi di fronte al nostro dolore. Tu dimostramelo. Non con le parole buttate al vento. Con i fatti me lo devi dimostrare. E a voi che ci state dimostrando la vostra vicinanza, non fate feste e ritrovi abusivi, Se ne uscirete vivi, come vi auguro, avrete altri Natale e Capodanno da festeggiar, per noi le feste sono finite qui”, le sue rabbiose parole.

