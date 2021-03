GIULIANOVA: DALL’OSPEDALE COMUNICANO LA MORTE DELLA PAZIENTE SBAGLIATA, FUNERALI ANNULLATI

GIULIANOVA – Un clamoroso scambio di cartelle cliniche, un errore costato un dolore profondo a una famiglia e l’organizzazione del funerale di un’altra persona deceduta.

È successo all’ospedale di Giulianova, a riportare la notizia è stato il Tg Rai regionale.

Una famiglia di Bisenti, in provincia di Teramo, sarebbe stata avvisata tramite una telefonata dall’ospedale di Giulianova della morte della madre 73enne, ricoverata in uno dei reparti Covid. I parenti hanno dunque organizzato il funerale e fatto appendere i manifesti nel paese. Tuttavia, la donna, seppur in gravi condizioni, è ancora viva. La persona deceduta, infatti, è un’altra. A causare il malinteso sarebbe stato uno scambio di cartelle cliniche.

Per fortuna, prima che la paziente effettivamente deceduta fosse chiusa nella bara, come prevede la normativa sui morti di Covid, l’impresario di pompe funebri incaricato delle esequie si è accorto che qualcosa non quadrava e ha impedito che il pasticcio si completasse.