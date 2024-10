GIULIANOVA: DENUNCIATI 13 ANARCHICI ACCUSATI DI AVER INVASO IL CAMPETTO CASTORANI

GIULIANOVA – Denunciati 13 anarchici per il reato di invasione di terreni aggravata, poiché relativa ad aree destinate ad uso pubblico, dalla Digos di Teramo, in seguito a indagini scattate dal giorno dell’occupazione abusiva del campetto delle case riunite di Giulianova (Teramo). Lo si legge in una nota della Questura.

I 13, in particolare, sono stati denunciati per l’occupazione abusiva del campetto sportivo di proprietà dell’Istituto case riunite “Castorani”, a Giulianova, il 29 settembre scorso: si tratta, appunto, di appartenenti a gruppi anarchici. Apprezzabile l’attività di mediazione del personale della Digos della Questura di Teramo fino allo sgombero dell’area. Indagini anche con l’ausilio delle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica che hanno consentito di identificare e denunciare quelle persone.