GIULIANOVA: DOMANI UN GAZEBO DI FRATELLI D’ITALIA IN OCCASIONE DEL TESSERAMENTO

21 Novembre 2025 13:23

Teramo - Cronaca

GIULIANOVA -Il  circolo Fratelli d’Italia  di Giulianova (Teramo) invita tutti i cittadini a partecipare al gazebo di tesseramento che si terrà sabato 22 Novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00,  in Piazza Fosse Ardeatine.





“Il tesseramento”,  si legge in una nota, “è un momento importante per rafforzare la nostra comunità e valorizzare l’impegno di tutti. Invitiamo tutti a rinnovare la propria adesione e a coinvolgere nuovi iscritti. È un’occasione per consolidare il nostro percorso e lavorare insieme con passione e dedizione”.

 

