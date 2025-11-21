GIULIANOVA: DOMANI UN GAZEBO DI FRATELLI D’ITALIA IN OCCASIONE DEL TESSERAMENTO

GIULIANOVA -Il circolo Fratelli d’Italia di Giulianova (Teramo) invita tutti i cittadini a partecipare al gazebo di tesseramento che si terrà sabato 22 Novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in Piazza Fosse Ardeatine.

“Il tesseramento”, si legge in una nota, “è un momento importante per rafforzare la nostra comunità e valorizzare l’impegno di tutti. Invitiamo tutti a rinnovare la propria adesione e a coinvolgere nuovi iscritti. È un’occasione per consolidare il nostro percorso e lavorare insieme con passione e dedizione”.