GIULIANOVA – In occasione dell’avvio della campagna di screening anti Covid19 nella città Giulianova, l’amministrazione comunale ed i volontari, domani pomeriggio alle ore 16 riceveranno la visita del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Il Governatore farà prima visita al presidio drive in attrezzato nel parcheggio di via Nervi, nei pressi della sede Anffas e poi si sposterà al punto di prelievo del PalaCastrum, al quartiere Annunziata in via Treviso.

Download in PDF©