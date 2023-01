GIULIANOVA: DOMENICA AL “KURSAAL” RECITAL DEL GIORNALISTA MICHELE SANTORO SU “LA SPERANZA AL POTERE”

GIULIANOVA -Il giornalista Michele Santoro parte dall’Abruzzo con il suo nuovo monologo “La speranza al potere – Il sogno di un Partito che non c’è”. L’appuntamento è per domenica 29 gennaio, alle ore 18, a Palazzo Kursaal di Giulianova (Teramo). L’ingresso è gratuito (fino a esaurimento posti). Inoltre l’evento sarà reso fruibile anche attraverso l’impegno della tv Super J, che metterà a disposizione la propria piattaforma.

Michele Santoro, volto noto della televisione e che più di tutti ha saputo coniugare impegno civico, informazione e riflessione politica, proporrà una personale analisi sul difficile momento che attraversa l’Italia e sulle difficoltà dello scenario politico contemporaneo. Una vera e propria anteprima di un recital, che poi girerà per tutta l’Italia.

La data è stata resa possibile grazie all’impegno del giornalista e direttore Rai, Massimo Liofredi che, legato a Santoro da vecchia amicizia, e dopo il successo della presentazione del recente libro di Santoro all’Aquila, ha voluto che “La speranza al potere” prendesse il via proprio dall’Abruzzo. La scelta è ricaduta sulla città di Giulianova

Per Massimo Liofredi, Michele Santoro rappresenta “un giornalista dallo stile unico nel panorama dell’informazione nazionale. Mi lega a lui un grande sentimento di amicizia e di rispetto professionale che risale al tempo del lavoro comune in Rai sviluppato con la trasmissione “Anno Zero”. In quegli anni, nel mio ruolo di Direttore della rete, potei apprezzare l’acume, l’intelligenza, la generosità di un giornalista capace di appassionare per il particolare metodo di lettura della realtà, per la lucidità e per l’abilità di prevedere nuove tendenze sociali attraverso l’analisi dei dati”.

L’evento di Giulianova è promosso con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore alla cultura Paolo Giorgini, dell’associazione Forum Artis (organizzatrice della manifestazione culturale “Parole in Circolo”), della tv Super J per la consulenza logistica e per la piena disponibilità a seguire l’evento, e di Valerio Di Mattia che con massimo impegno ha saputo cucire le tante relazioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo.