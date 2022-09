GIULIANOVA: FIANO, “GRAVI MINACCE FASCISTE A BANCHETTO ELETTORALE DEL PD”

TERAMO – “Giulianova, banchetto del Partito democratico ieri 11 settembre 2022, Italia. Io sono stato molte volte a Giulianova per iniziative del Pd. Si avvicina un tizio, si dichiara orgogliosamente fascista e nazista, e intima alla persona che al banchetto distribuiva volantini, di non invitare più Fiano a Giulianova, se no le avrebbero fatto vedere cosa fanno agli amici degli ebrei. Il tutto sarà denunciato alle forze dell’ordine ovviamente”.

Lo scrive su Facebook il deputato del Pd Emanuele Fiano.

“Io non ho paura – prosegue – mi dispiace moltissimo che siano coinvolti altri appartenenti al mio partito, ma ho la netta sensazione, che qui qualcuno incominci a sentirsi più libero, che alzino la voce, che escano dai covi. Non può farmi piacere”, conclude il parlamentare Dem.

