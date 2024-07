GIULIANOVA: GATTINA UCCISA A BASTONATE E CALCI, TAGLIA DI 500 EURO SUI RESPONSABILI

GIULIANOVA – “Si chiamava Piuma la dolce gattina uccisa a calci e bastonate a Giulianova. Qui mani assassine l’hanno ridotta dapprima in fin di vita spappolandole un polmone e la milza. La gattina che era amata e conosciuta in tutto il quartiere dell’Annunziata è poi morta mentre era nello studio veterinario”.

A renderlo noto è l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che interviene su questa vicenda esprimendo la propria vicinanza ai proprietari della gattina.

“Sporgeremo denuncia nei prossimi giorni – aggiungono gli animalista di Aidaa in una nota – perché una così assurda e prolungata violenza contro un essere inerme e abbiamo deciso di istituire una taglia di 500 euro che pagheremo a chiunque che con la propria denuncia formale aiuti ad individuare e far denunciare in via definitiva il responsabile o i responsabile di questo orrendo crimine”.