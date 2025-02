GIULIANOVA: GIUDICE ANNULLA MULTE DEL T-RED. IL PD ACCUSA, “SEMAFORI NON OMOLOGATI A NORMA”

GIULIANOVA – “L’insipienza dell’Amministrazione Costantini è stata certificata da una nuova sentenza, questa volta emessa dal Giudice di Pace di Teramo e attestante l’irregolarità degli impianti semaforici t-red installati in vari punti della nostra città. La pronuncia ha condannato il Comune, non presente in giudizio, a rifondere le spese legali e ad annullare le multe comminate al ricorrente”. Lo afferma in una nota il Pd di Giulianova (Teramo)-

“Difatti, i cosiddetti “semafori intelligenti” sarebbero stati omologati dalla stessa azienda responsabile della loro fornitura, installazione e taratura, contrariamente ad un’ordinanza della Corte di Cassazione la quale impone che l’omologazione sia affidata a ditte terze, onde garantire completa affidabilità e precisazione. Nel corso dell’ultimo triennio, i proventi delle multe stradali hanno fruttato alla Giunta Costantini oltre € 2.000.000, in gran parte derivanti dalle infrazioni semaforiche, cifra confermata all’interno del bilancio preventivo recentemente approvato, in cui la Maggioranza ha previsto altrettanti ricavi per i prossimi tre anni”.

Pertanto, oltre ad imporre una revisione a ribasso delle entrate, la sentenza prospetta un’azione collettiva da parte di tutti i cittadini ingiustamente sanzionati, i quali avrebbero a pretendere il rimborso delle multe pagate. Di conseguenza, sembrerebbe configurarsi un danno erariale particolarmente rilevante, che, in prospettiva, andrebbe ad incidere in modo significativo sulle finanze pubbliche giuliesi. Il Partito Democratico di Giulianova adotterà tutte le azioni utili e necessarie affinché si accertino le responsabilità concernenti questa sgradevole vicenda”.