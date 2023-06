GIULIANOVA: GRAN PREMIO DI PRIMAVERA RISERVATO ALLE FERRARI, VINCE PINCIOTTI

GIULIANOVA – Una giornata da ricordare per gli organizzatori del 1° Gran Premio di Primavera dedicato esclusivamente alle autovetture Ferrari del 2 giugno a Giulianova e Tortoreto. Sono stati il patron dell’evento giuliese, Gabriele Barcaroli e il Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, a premiare i migliori equipaggi e i primi tre classificati del percorso turistico di regolarità. Ad aggiudicarsi il trofeo è stato Massimo Pinciotti su Ferrari 355 Gts, mentre il secondo e il terzo posto è stato vinto da Silvestro Marcozzi e Leo Franchi entrambi su F8.

Anche le donne sono state protagoniste della giornata con un equipaggio tutto “rosa” con una 348 TS guidata da Lidia Ciccarelli e la navigatrice, Arianna Caprioni, piazzate al 6° posto. Per Giorgia Di Felice, studentessa di Nereto, al secondo anno di medicina a Roma, un buon 11° posto su 34 auto partecipanti con la 360 Modena Spyder, sotto l’occhio attento del navigatore, il papà Piero Di Felice; già a tredici anni guidava i kart in circuiti indoor per poi passare al drifting ed ultimamente partecipa alle gare di regolarità con auto sportive e d’epoca.

Anche il Presidente della Scuderia Ferrari Club Villa Rosa di Martinsicuro, Dino Natali, ha ringraziato tutto lo staff dell’evento per aver realizzato un giornata che ha coinvolto le due città di Giulianova e Tortoreto. Una gradita sorpresa è stata la presenza, tra il pubblico, del pilota automobilistico vincitore della Coppa del mondo turismo nel 2018, Gabriele Tarquini.

Durante il pranzo all’Hotel Cristallo di Giulianova, con quasi 100 partecipanti, sono stati dati dei riconoscimenti per l’attività sociale alle Scuderie Ferrari Club da parte del patron Gabriele Barcaroli: Elice, Montemarciano, e Villa Rosa; personaggi dell’automobilismo: Silvestro Marcozzi, Dino Natali, Giorgia Di Felice, Franco Iachini, Lidia Ciccarelli, Arianna Caprioni, Gino Barbarossa e Silvio Barili. Anche quest’anno, il presidente della IV edizione del Premio Autoscuola Agenzia San Flaviano di Giulianova, Gabriele Barcaroli, ha voluto premiare una personalità che nel corso dell’anno si è distinto nel proprio campo professionale; con un opera di Franco Summa, “Korai – Fanciulle” – realizzata da Simonetti di Castelli, il premio è stato assegnato al giornalista e ricercatore storico Walter De Berardinis e per la Città di Giulianova, sempre Barcaroli, ha regalato un defibrillatore per una scuola giuliese.

Il premio, negli anni passati, è stato assegnato anche al pilota Gabriele Tarquini, ai giornalisti Paolo Di Mizio e Gianfranco Mazzoni nella prima edizione.

Successivamente, nella seconda edizione, il neurochirurgo Beniamino Alessandro Nannavecchia e nella terza, il pilota Giuseppe Polisini, l’imprenditore Gino Barbarossa e l’ingegnere automobilistico della Ferrari – Maserati, Francesco Caruso.

