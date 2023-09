TERAMO – Un uomo di 49 anni di Giulianova è ricoverato in prognosi riservata al Mazzini di Teramo, dopo essere caduto dal tetto della propria abitazione, in via Campocelletti a Colleranesco.

Secondo in prima ricostruzione, pare che l’uomo, agli arresti domiciliari, stesse facendo dei lavori di manutenzione sul tetto.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso per un trauma cranico. Sul posto è stato chiusto l’intervento dell’elisoccorso.