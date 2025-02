GIULIANOVA: IL 10 FEBBRAIO INIZIATIVA DI FDI PER RICORDARE I MARTIRI DELLE FOIBE

GIULIANOVA – Il 10 febbraio è il giorno che richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con quanti, 80 anni fa, vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle foibe, dei 400mila italiani strappati alle loro case e costretti all’esodo, di tutti coloro che al confine orientale dovettero pagare i costi umani più alti degli orrori della seconda guerra mondiale, al suo prolungamento nella persecuzione, nel nazionalismo violento, nel totalitarismo oppressivo.

Fratelli d’Italia continua a ricordare e diffondere la memoria di tali accadimenti alla società e alle future generazioni perché la lotta alla violenza e alla discriminazione sia sempre più insita nella nostra cultura perché siano un faro sul nostro futuro, una luce che tenga viva la memoria e allontani la possibilità che tali massacri possano mai più accadere.

Per ricordare le vicende storiche di quel periodo e onorare le vittime, Fratelli d’Italia Giulianova organizza un importante incontro lunedì 10 ore 17,30 presso la sala “Buozzi”. Contestualmente anche Giulianova (Teramo) avrà una via dedicata ai Martiri delle Foibe. L’intitolazione della via, decisa con delibera di Giunta comunale, sarà presto concretizzata con l’apposizione della segnaletica e la riorganizzazione dei numeri civici, nell’ambito della riorganizzazione della toponomastica cittadina.

Dopo i saluti della segretaria provinciale e consigliera regionale Marilena Rossi interverrà il giornalista Giorgio La Porta, già portavoce del Presidente della Camera dei Deputati, consulente al Parlamento Europeo e influencer tra i 50 profili Twitter più seguiti in Italia. L’incontro sarà moderato dal giornalista Leo Nodari.