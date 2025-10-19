GIULIANOVA: IN COMA ETILICO DENTRO CASA, SALVATO DA CARABINIERI, IN GRAVI CONDIZIONI AL MAZZINI

GIULIANOVA – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13:00, in Via Nervi a Giulianova, dove un uomo di 52 anni è stato trovato in gravi condizioni all’interno della propria abitazione.

A fare la drammatica scoperta sono stati i carabinieri, recatisi sul posto per una visita di controllo.

Una volta entrati in casa, si sono resi conto che l’uomo versava in uno stato di grave malessere riconducibile a un coma etilico.

Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118, con il personale sanitario che, dopo averlo stabilizzato, ha provveduto al trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Mazzini” di Teramo.

Le condizioni del 52enne sono serie, e resta ora ricoverato in prognosi riservata.