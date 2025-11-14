GIULIANOVA: IN FUNZIONE AL PRONTO SOCCORSO UN NUOVO MACCHINARIO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO

14 Novembre 2025 11:50

Teramo - Sanità

GIULIANOVA  – E’ entrato in funzione nella Uosd di Radiologia e Rmn Osteoarticolare dell’ospedale di Giulianova (Teramo), il cui responsabile è Angelo Bottone, un nuovo macchinario diagnostico radiologico digitale polifunzionale con tubo pensile, dedicato ai pazienti provenienti dal Pronto Soccorso.

La nuova apparecchiatura, collocata in continuità con i locali del Pronto Soccorso, consente una gestione più rapida ed efficiente delle urgenze radiologiche, riducendo i tempi di trasporto dei pazienti e ottimizzando l’impiego del personale sanitario sia della Radiologia che del Pronto Soccorso.





Questa organizzazione innovativa migliora in modo significativo i percorsi assistenziali, evitando sovrapposizioni tra i flussi dei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e quelli esterni, garantendo maggiore sicurezza, tempestività e qualità delle prestazioni.

L’introduzione della nuova diagnostica digitale rappresenta un importante passo avanti sia dal punto di vista tecnologico che logistico: un investimento concreto per rendere più efficiente l’attività radiologica, migliorare l’esperienza dei pazienti e potenziare la risposta dell’ospedale alle emergenze.

 

