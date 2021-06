GIULIANOVA – È stato domato intorno alle 19 l’incendio divampato poco dopo le 16 di oggi pomeriggio a Giulianova paese, in via Marzabotto: in fiamme parte di un’abitazione, una rimessa adiacente e delle auto parcheggiate.

Subito sul posto i vigili del fuoco. Timore nel resto della città e nei paesi limitrofi, a causa della densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Ancora da chiarire le origini del rogo.

Il sindaco Jwan Costantini si è recato sul luogo dell’incendio con le forze dell’ordine: “Si sono vissuti momenti di paura ma fortunatamente la situazione ora è sotto controllo. Si ringraziano, per l’intervento tempestivo i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili Urbani che hanno scongiurato il rischio che l’incendio si estendesse in altri punti di Giulianova paese, svolgendo un lavoro certosino a tutela della cittadinanza”.

A causa dell’incendio, nel pomeriggio, in via precauzionale, è stato interrotto il servizio di erogazione del gas in tutta la zona. Interdette al traffico via del Popolo, del Campetto ed altre vie limitrofe per agevolare il passaggio e l’intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco.