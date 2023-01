GIULIANOVA: ISTITUITO IL LIMITE DI 30 KM ORARI NEL QUARTIERE DI VILLA POZZONI. LA FIAB “SCELTA OK”

GIULIANOVA – Con ordinanza del Comandante della polizia municipale del Comune di Giulianova, dopo numerose richieste da parte di cittadini e associazioni, è stato istituito il limite di velocità a 30 km/h nelle strade del popoloso quartiere di Villa Pozzoni prevedendo l’installazione di dossi limitatori di velocità e dissuasori della sosta in prossimità degli accessi sulla statale Teramo-Giulianova.

“Un provvedimento atteso da tempo – dichiara il presidente Fiab Teramo, Gianni Di Francesco – che arriva in un momento storico in cui in tante città italiane si pensa di creare zone 30, per la sicurezza di tutti gli utenti della strada ed il miglioramento della qualità della vita”.

“Sarebbe auspicabile – continua Di Francesco – che tutti i quartieri di Giulianova diventino “zone residenziali”, come definite dal codice della strada, creando “isole ambientali” con velocità moderata e accorgimenti urbanistici che permettano di recuperare spazio pubblico”.

“Ci auguriamo inoltre – conclude il presidente Fiab – che anche le altre città della provincia seguano l’esempio giuliese, creando una rete di città 30 ed adottando tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed il benessere dei cittadini come a gran voce migliaia di persone stanno chiedendo con le manifestazioni delle ciclabili umane in tutte le principali città italiane”.