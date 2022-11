GIULIANOVA: L’ACI PRESENTA IL LIBRO “QUANDO PASSA NUVOLARI, L’ABRUZZO AL GRAN PREMIO DI TRIPOLI”

TERAMO – L’Abruzzo protagonista al Gran premio di Tripoli è al centro di un nuovo libro curato dal giornalista Paolo Martocchia, la cui edizione è stata promossa dall’Aci di Teramo e che sarà presentato a Giulianova venerdì 2 dicembre, alle 18, nella sala Buozzi. Il volume, intitolato “Quando passa Nuvolari. L’Abruzzo al Gran Premio Tripoli 1933” (edizioni Il Viandante) vede appunto l’Abruzzo protagonista in quella che è stata la prima, grande corsa automobilistica del secolo scorso: il Gran Premio di Tripoli del 7 maggio 1933.

Abbinata ad una lotteria nazionale, la prima effettuata in Italia a norma di legge, la competizione indusse milioni di italiani ad acquistare il biglietto, sperando in una vincita milionaria. Tra gli estratti ci fu anche il Segretario comunale di Cellino Attanasio il quale stentò a credere di essere stato abbinato con il corridore Tazio Nuvolari, il campionissimo: ne ebbe contezza soltanto quando ricevette il telegramma ufficiale della Commissione apposita prevista dal Reale Decreto di autorizzazione. È proprio il Segretario, insieme ai due campioni dell’epoca, Achille Varzi e Tazio Nuvolari, il protagonista dell’ultimo lavoro del giornalista e saggista Paolo Martocchia, autore del volume che sarà presentato in anteprima venerdì col supporto dell’Automobile Club di Teramo.

La presentazione della pubblicazione sarà moderata giornalista Walter De Berardinis; relatori l’editore Arturo Bernava e Carmine Cellinese, presidente dell’Aci Abruzzo.