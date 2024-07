GIULIANOVA: LANCIA IN ARIA UN CANE E GLI CAUSA LA ROTTURA DEI DENTI, DENUNCIATO

GIULIANOVA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono prontamente intervenuti all’interno di un B&B di Giulianova (Teramo), dove un avventore, in evidente stato di ubriachezza, aveva poco prima lanciato in aria il cane meticcio del proprietario della struttura, che cadendo a terra riportava la rottura di alcuni denti. Alla vista dei militari, un 27enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a proferire frasi oltraggiose e minacciose nei loro confronti. Alla fine l’uomo è stato accompagnato in caserma dove è stato riportato alla calma. Dovrà rispondere di maltrattamento di animali e oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e per lui scatterà anche la multa per ubriachezza molesta, nonchè la proposta di foglio di via obbligatorio dal comune di Giulianova.