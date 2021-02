GIULIANOVA: MINACCE SOCIAL A GIORNALISTI DOPO MANIFESTAZIONE CONTRO COSTANTINI, SOLIDARIETA’ D’ERAMO

L’AQUILA -“Condanno fermamente le minacce rivolte, a mezzo social, a Giancarlo Falconi e Alfredo Giovannozzi ed esprimo loro la piena solidarietà”.

Lo dichiara Luigi D’Eramo deputato e segretario regionale della Lega.

Il riferimento è ai giornalisti Alfredo Giovannozzi e Giancarlo Falconi dopo il servizio realizzato sabato scorso a Giulianova (Teramo) in occasione della manifestazione contro il passaggio del sindaco Jwan Costantini alla Lega, trasmesso dall’emittente televisiva Vera Tv e pubblicate su canali social.

Giancarlo Falconi è riuscito ad effettuare una ripresa che dava conto, in prima linea, degli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine, riprese che sono state trasmesse nei programmi informativi dell’emittente televisiva Vera Tv e pubblicate su canali social.

“Informare è un dovere, dovere che stavano svolgendo, lo scorso sabato, i due cronisti invitati alla conferenza stampa del sindaco Jwan Costantini per ufficializzare la sua adesione alla Lega che ha dato luogo ad una manifestazione che, per i leoni da social, non doveva essere ripresa”.

