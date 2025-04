TERAMO – È un 50enne albanese, titolare di un’impresa di pulizie, l’uomo indagato per la soppressione del cadavere di Fabiana Piccioni, la 46enne di Giulianova trovata semicarbonizzata in via Casoni.

L’uomo, che era amico di Fabiana, dai giorni della scomparsa della donna è tornato in Albania, lasciando la sua casa all’Annunziata e i locali commerciali di Mosciano che fungono da magazzino della sua ditta.

I particolari dell’attività sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo. Dalle risultanze investigative il 50enne albanese dovrà rispondere per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni o morte come conseguenza di altro reato, tentativo di occultamento di cadavere.

Fabiana era scomparsa dalla sua casa il 2 gennaio. Solo sette giorni dopo è stato trovato il corpo. Secondo quanto emerso finora Fabiana Piccioni, prima di morire, avrebbe assunto un mix letale di cocaina e oppiacei che le ha causato un malore fatale. Dopo il cadavere è stato dato alle fiamme. Spariti anche il cellulare, la borsa e la bici con la quale Fabiana si muoveva.

Da allora sono stati ascoltati amici e testimoni per cercare di fare luce sulle ultime ore di vita di Fabiana, una donna ben inserita in città e con tante relazioni, stimatissima anche per la sua intensa attività di volontariato.

Oggi i carabinieri di Teramo e Giulianova hanno eseguito una serie di perquisizioni e sequestri disposti dalla procura.

L’uomo non ha precedenti penali e allo stato, anche se è all’estero, non è considerato irreperibile. Alla sua identificazione si è giunti alla di un accurato lavoro di indagine effettuato dai Carabinieri.